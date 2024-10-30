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Доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете выросла до 31,7%

Доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете выросла до 31,7%

Это выше запланированного уровня в 31,3% и значительно больше, чем было в прошлом году (28,3%).По данным Минфина, за первые девять месяцев 2024 года доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете составила 31,7%.

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