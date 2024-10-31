«Тюльпан» уничтожил склад боеприпасов ВСУ на Часовярском направлении

Минобороны России сообщило, что расчет самоходного 240-миллиметрового миномета «Тюльпан» уничтожил украинский пункт временной дислокации и склад боеприпасов, которые располагались на Часовярском направлении.
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