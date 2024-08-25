Бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что государство ждут серьезные изменения после окончания специальной военной операции на Украине (СВО).
России предсказали серьезные изменения после окончания СВО. Что ждет страну и ее граждан?
Комментарии
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А Кудасов
Какие то не серьёзные размышления о нынешней и будущей элите России включая самого. В том, что будущая элита образуется из ребят с передовой СВО и волонтёров при том сильно сомневаюсь. Сегодняшняя сейчас во всю в стране правит и вряд ли допустит своё смещение.
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18 час.
Марина Фролова
Прям с языка сняли!! А нынешняя продажная элитка, стыдливо поджав хвост, уступит свои места, привилегии, связи? Степашин, вы это серьёзно???
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17 час.
Н
Наталья
Меня "умиляют' такие высказывания.... я, конечно всей душой стараюсь в это верить, но вижу действительность
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15 час.
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