России предсказали серьезные изменения после окончания СВО. Что ждет страну и ее граждан?

А Кудасов

Какие то не серьёзные размышления о нынешней и будущей элите России включая самого. В том, что будущая элита образуется из ребят с передовой СВО и волонтёров при том сильно сомневаюсь. Сегодняшняя сейчас во всю в стране правит и вряд ли допустит своё смещение.