Бывшего жителя Приморья арестовали в Петербурге за торговлю валютой

Переехавшего несколько лет назад из Уссурийска в Санкт-Петербург мужчину задержали сотрудники экономической полиции.
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