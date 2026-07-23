Основатель «Миража» Литягин проиграл в суде спор о правах на песни

Суд удовлетворил иск экс-солистки «Миража» Маргариты Суханкиной к основателю группы Андрею Литягину, запретив ему распоряжаться исключительным правом на совместное исполнение около 30 песен, сообщают суды общей юрисдикции столицы РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии