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Аргументы и Факты

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Основатель «Миража» Литягин проиграл в суде спор о правах на песни

Основатель «Миража» Литягин проиграл в суде спор о правах на песни

Суд удовлетворил иск экс-солистки «Миража» Маргариты Суханкиной к основателю группы Андрею Литягину, запретив ему распоряжаться исключительным правом на совместное исполнение около 30 песен, сообщают суды общей юрисдикции столицы РФ.

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