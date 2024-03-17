Путин не исключил создания «санитарной зоны» на Украине

Действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин в своем избирательном штабе в Гостином дворе во время пресс-конференции в понедельник, 18 марта, допустил, что на территории Украины будет создана «санитарная зона».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии