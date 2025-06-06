Stranger Than Heaven: атмосферный геймплейный трейлер новой игры от авторов серии Yakuza переносит нас в 1943 годНа Summer Game Fest 2025 студия Ryu Ga Gotoku, известная по сериям Yakuza и Like a Dragon, наконец-то раскрыла детали своего нового проекта.