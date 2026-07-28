В Эстонии объяснили ограничения на пунктах пропуска с Россией

Власти Эстонии пока не рассматривают вариант полного закрытия границы с Россией. Ограничения в работе пограничных пунктов направлены на сокращение пассажирского и грузового потока, заявил 28 июля 2026 года временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.