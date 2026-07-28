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Журнал «Профиль»

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В Эстонии объяснили ограничения на пунктах пропуска с Россией

Власти Эстонии пока не рассматривают вариант полного закрытия границы с Россией. Ограничения в работе пограничных пунктов направлены на сокращение пассажирского и грузового потока, заявил 28 июля 2026 года временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.

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