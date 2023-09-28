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Лавров назвал последствия прекращения огня в условиях украинского конфликта

Лавров назвал последствия прекращения огня в условиях украинского конфликта

Запад хочет добиться прекращения огня на Украине, чтобы накачать украинские войска новым оружием. Об этом 28 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Да, да, да... Проходили, знаем-помним, как яйса противнику прижимали, так сразу начинались &quot;типа переговоры&quot;, а на самом деле передышка, возможность врагу передислоцироваться или получить подкрепление. Поэтому поступаем как в той басне ... А Васька слушает, да ест, в смысле - А Шойгу слушает, да бьёт. Одни люди до хрипоты обсуждают &quot;формул мира&quot; наркомана, а другие, молча, стиснув зубы еб..шат  врага. Одно другое не исключает и не мешает.
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