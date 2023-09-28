Лавров назвал последствия прекращения огня в условиях украинского конфликта

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Леонид Ла Рошель

Да, да, да... Проходили, знаем-помним, как яйса противнику прижимали, так сразу начинались "типа переговоры", а на самом деле передышка, возможность врагу передислоцироваться или получить подкрепление. Поэтому поступаем как в той басне ... А Васька слушает, да ест, в смысле - А Шойгу слушает, да бьёт. Одни люди до хрипоты обсуждают "формул мира" наркомана, а другие, молча, стиснув зубы еб..шат врага. Одно другое не исключает и не мешает.