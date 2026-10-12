Нефть не сбавляет обороты: Brent пробила второй рекорд сентября

Главное в тезисах: Тезис 1: Нефть Brent на лондонской бирже ICE впервые с 29 сентября пробила отметку в 107 долларов за баррель, прибавив к 16:48 мск 2,21% и достигнув 107,03 доллара.
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