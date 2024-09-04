Единая Россия доставила более 1300 тонн гуманитарной помощи в Курскую область

МОСКВА, 4 сентября, ФедералПресс. В августе волонтеры партии «Единая Россия» и Молодой Гвардии Единой России (МГЕР) оказали помощь более 24 тысячам жителей Курской области, распределив гуманитарные наборы в пунктах временного размещения (ПВР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии