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Аппетит к США приходит во время пошлин

Аппетит к США приходит во время пошлин

Президент Дональд Трамп объявил 23 июля об одном из крупнейших за последние 100 лет тарифных пакетов, положив начало, как считают западные эксперты, новой эре протекционизма, который разрушает основы международной торговли.

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