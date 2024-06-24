БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ПОЧЕМУ ЗАПАД НЕ УХОДИТ С УКРАИНЫ ﻿

ПОЧЕМУ ЗАПАД НЕ УХОДИТ С УКРАИНЫ ﻿

Михаил ЗАДОРОЖНЫЙ   Запад ведет борьбу за сохранение своего доминирования. А западное доминирование всегда замешано на горе и крови народов.

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Комментарии
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Eduard
Всё ещё надеется её заполучить!
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10 час.
Eduard
Как это получается,запад болтает о Свободе и Демократии,асам пытается дрминировать,командовать?У всех свои интересы!
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10 час.
саша пупкин
А на хрена уходить??? Это ж такой шикарный полигон, чо хочешь то и испытывай))) Хохлов, кроликов то бишь полно, и все идейные.
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3 час.

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