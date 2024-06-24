ПОЧЕМУ ЗАПАД НЕ УХОДИТ С УКРАИНЫ ﻿

Как это получается,запад болтает о Свободе и Демократии,асам пытается дрминировать,командовать?У всех свои интересы!

саша пупкин

А на хрена уходить??? Это ж такой шикарный полигон, чо хочешь то и испытывай))) Хохлов, кроликов то бишь полно, и все идейные.