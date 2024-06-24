Михаил ЗАДОРОЖНЫЙ Запад ведет борьбу за сохранение своего доминирования. А западное доминирование всегда замешано на горе и крови народов.
ПОЧЕМУ ЗАПАД НЕ УХОДИТ С УКРАИНЫ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Всё ещё надеется её заполучить!
Ответить
10 час.
Eduard
Как это получается,запад болтает о Свободе и Демократии,асам пытается дрминировать,командовать?У всех свои интересы!
Ответить
10 час.
саша пупкин
А на хрена уходить??? Это ж такой шикарный полигон, чо хочешь то и испытывай))) Хохлов, кроликов то бишь полно, и все идейные.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии