Теплые весенние концерты в Киноконцертном зале «Эльдар»

Бардовская песня и золотая коллекция мировых шедевров джаза, хрустальная музыка и теплая акустика все это в нашей подборке Концерт группы «Ирония судьбы» - «Мне бы только знать» Олег Пшеницын/предоставлено Пресс-службойГруппа «Ирония судьбы» была основана в начале 2021 года, но уже успела полюбиться множеству слушателей и выступить на одной сцене со многими легендарными исполнителями отечественного рока и «авторской песни».