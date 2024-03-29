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Теплые весенние концерты в Киноконцертном зале «Эльдар»

Теплые весенние концерты в Киноконцертном зале «Эльдар»

Бардовская песня и золотая коллекция мировых шедевров джаза, хрустальная музыка и теплая акустика все это в нашей подборке Концерт группы «Ирония судьбы» - «Мне бы только знать» Олег Пшеницын/предоставлено Пресс-службойГруппа «Ирония судьбы» была основана в начале 2021 года, но уже успела полюбиться множеству слушателей и выступить на одной сцене со многими легендарными исполнителями отечественного рока и «авторской песни».

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