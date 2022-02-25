Тайна знака «Z» на наших танках, штурмующих Украину: Зеленского в тюрьму?

Сейчас западные эксперты гадают, что означает загадочная маркировка российской техники в проводимой спецоперации Пару дней назад в соцсетях очевидцы продвижения российских войск на приграничных с Украиной районах охотно делились информацией о специальной и хорошо видной маркировке на нашей боевой технике.
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