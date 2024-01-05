Маттиас Экстрём стал быстрейшим на «прологе» Дакара-2024

Audi46-й по счёту главный ралли-марафон планеты в 2024 году пройдёт по территории Саудовской Аравии. Ралли-марафон с «прологом» и 12 этапами стартует 5 января в тысячелетнем городе Аль-Ула и финиширует 19 января в Янбу на побережье Красного моря.