Полиция основного союзника США вне НАТО расстреляла протестующих против повышения налогов

Кенийская полиция открыла огонь по протестующим, когда толпа попыталась штурмовать парламент. Сообщается, что по меньшей мере пять человек были застрелены на митинге против закона о повышении налогов во время кризиса стоимости жизни.
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