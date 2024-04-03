РФ представила проект осуждающего удар по дипобъекту Ирана заявления СБ ООН

Проект заявления СБ ООН, в котором осуждается израильский удар по иранскому консульству в Сирии, распространен РФ в Совбезе, сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии