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Царьград

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Народные приметы на 30 июня 2024: что можно и нельзя делать в Петровское заговенье

Народные приметы на 30 июня 2024: что можно и нельзя делать в Петровское заговенье

Православные верующие 30 июня вспоминают мучеников Мануила, Савела и Исмаила, а в народном календаре этот день назвали Мануил Солнцестой или Мануйло и Савелий.

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