Известная волейболистка Карелии играет в команде «МИНЧАНКА» волейбольного клуба «Минск» в суперлиге Чемпионата России по волейболу Федерация волейбола Карелии поделилась информацией о спортсменке: — В этом году я играю на двух позициях — как доигровщик и как диагональная.
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