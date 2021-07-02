Театр абсурда

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    Эта статья В.В.Путина президента России для людей безмозглого и обманутого малограмотного хохлостана с примитивным мы...Ну, что, мои мале...

Влияние неправильных представлений о России на политику США

Влияние неправильных представлений о России на политику США

Великобритания, russiamatters.org, EUGENE RUMER,  RICHARD SOKOLSKY Это краткое изложение содержания огромной статьи, первоначально опубликованной Фондом Карнеги.

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