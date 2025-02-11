Как пережить День влюбленных, если ты одинок: важные советы психолога

Приближается День святого Валентина — праздник всех влюбленных. В это время многие одинокие люди особенно остро ощущают свое положение и задаются вопросами: Почему я до сих пор один? Неужели я обречен на вечное одиночество? Практикующий психолог Виктория Самойлова рассказала URA.