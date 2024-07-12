Экс-замминистра здравоохранения Курской области закрыл глаза на кражу 60 млн

Чиновник курировал деятельность белгородского подрядчик ГК «Подрядчик» на территории нашего региона. Правительство Курской области выступал заказчиков работ по созданию фельдшерско-акушерских пунктов в Советском, Тимском, Железногорском и Конышевском районах.
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