Дочь Жириновского станет кандидатом от ЛДПР на выборах в Госдуму-2026

Имя дочери основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасии Боцан-Харченко появилось в списках кандидатов от партии на выборах в Госдуму-2026, сообщил «Коммерсанту» заместитель руководителя фракции ЛДПР в Думе Станислав Наумов.