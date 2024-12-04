Дочь Жириновского станет кандидатом от ЛДПР на выборах в Госдуму-2026

Имя дочери основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасии Боцан-Харченко появилось в списках кандидатов от партии на выборах в Госдуму-2026, сообщил «Коммерсанту» заместитель руководителя фракции ЛДПР в Думе Станислав Наумов.
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