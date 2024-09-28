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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Заседание совета Колледжа.

Заседание совета Колледжа.

24.09.2024 в Бобруйском государственном торгово-экономическом колледже прошло заседание совета Колледжа, в рамках которого проведен круглый стол с представителями организаций заказчиков-кадров: начальник подбора персонала ООО ´Санта Ритейл´ Кирдун М.

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