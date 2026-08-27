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TotalEnergies покинула «Арктик СПГ 2»: доля передана структуре НОВАТЭКа

TotalEnergies покинула «Арктик СПГ 2»: доля передана структуре НОВАТЭКа

Французская компания TotalEnergies завершила выход из проекта «Арктик СПГ 2», передав свою 10‑процентную долю «НордЛайн» — дочерней компании НОВАТЭКа.

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