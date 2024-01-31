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Шойгу раскритиковал главного конструктора «Уралтрансмаша» за затягивание сроков

Шойгу раскритиковал главного конструктора «Уралтрансмаша» за затягивание сроков

Глава Минобороны Сергей Шойгу раскритиковал главного конструктора Уральского завода транспортного машиностроения («Уралтрансмаш») за затягивание сроков изготовления артиллерийского комплекса — гаубицы «Коалиция СВ».

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