Шойгу раскритиковал главного конструктора «Уралтрансмаша» за затягивание сроков

Глава Минобороны Сергей Шойгу раскритиковал главного конструктора Уральского завода транспортного машиностроения («Уралтрансмаш») за затягивание сроков изготовления артиллерийского комплекса — гаубицы «Коалиция СВ».
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