Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Сенат США готов ввести 500% тарифы против покупателей российской нефти и газа, если Путин не пойдёт на переговоры, узнал Bloomberg.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Сенат США готов ввести 500% тарифы против покупателей российской нефти и газа, если Путин не пойдёт на переговоры, узнал Bloomberg.
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