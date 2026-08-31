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ИА Регнум

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Яшина: ВСУ не снижают активность применения БПЛА в районе Запорожской АЭС

Яшина: ВСУ не снижают активность применения БПЛА в районе Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на 12-е сутки отключения внешнего энергоснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не снижают интенсивности применения беспилотных летательных аппаратов в районе Энергодара и станции.

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