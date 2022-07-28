Марадишвили об отстранении России: «Не должно колоссально ударить по уровню футбола. Сейчас много россиян играет за границей»

Константин Марадишвили не считает, что отстранение российских команд повлияет на уровень футбола. – Отстранение российских команд от международных матчей сильно ударит по уровню нашего футбола? – У нас очень много перспективных ребят с российским паспортом.
Популярные статьи
- Юлия Ступак: «Тем, кто шлет мне гневные сообщения, говоря, что мы больше никогда не сможем выступать на международной арене – тройная порция любви»
- В «Вест Хэм» перешел лучший бомбардир «Сассуоло» Скамакка. Он забил 16 голов в прошлом сезоне Серии А
- Валиева о керлинге: «Самым сложным было просто не упасть»
Свежие комментарии