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Марадишвили об отстранении России: «Не должно колоссально ударить по уровню футбола. Сейчас много россиян играет за границей»

Константин Марадишвили не считает, что отстранение российских команд повлияет на уровень футбола. – Отстранение российских команд от международных матчей сильно ударит по уровню нашего футбола? – У нас очень много перспективных ребят с российским паспортом.

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