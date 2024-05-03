Voice рассказал, чему Пугачева может поучиться у сбежавшей из России Савельевой

Певица Саша Савельева два года назад переехала из Российской Федерации в Государство Израиль. Артистка стала публично отрекаться от Родины, а ее муж оказался в центре скандала из-за публикаций на украинском языке.
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