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Путин указал на необходимость устранить первопричины украинского конфликта

Путин указал на необходимость устранить первопричины украинского конфликта

Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и бизнесменом Джаредом Кушнером подчеркнул важность устранения всех первопричин украинского конфликта.

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