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Царьград

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Общественный штаб организует наблюдение за электронным голосованием на выборах

Общественный штаб организует наблюдение за электронным голосованием на выборах

В Москве прошло очередное заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами.Руководитель Штаба Вадим Ковалёв отметил, что тестовое голосование помогло проверить готовность инфраструктуры к нагрузкам и узнать мнение москвичей о городских вопросах.

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