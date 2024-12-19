Орбан: Зеленскому следует определиться с рождественским перемирием

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует ответить на предложение о прекращении огня в зоне российско-украинского конфликта в период рождественских праздников, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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