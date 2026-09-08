Зачем казаки оставляли на бритой голове чуб

Чуб, или как его еще называют оселедец — непременный атрибут запорожского казака. На картинах, в фильмах и даже мультфильмах мы почти всегда видим их с трубкой-люлькой, саблей, серьгой и этой прической.
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