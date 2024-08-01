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В Грузии вступил в силу закон об иноагентах

В Грузии вступил в силу закон об иноагентах

С 1 августа в Грузии вступил в силу закон об иноагентах. Об этом сообщает «Интерфакс». Отмечается, что закон «О прозрачности иностранного влияния» обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие свыше 20 процентов своих доходов из-за рубежа, регистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра.

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