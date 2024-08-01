С 1 августа в Грузии вступил в силу закон об иноагентах. Об этом сообщает «Интерфакс». Отмечается, что закон «О прозрачности иностранного влияния» обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие свыше 20 процентов своих доходов из-за рубежа, регистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра.