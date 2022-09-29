Цзянсуское отделение Молодежного лагеря 2022 года Северо-Восточной Азии по устойчивому развитию успешно завершилось

21 сентября 2022 года в Наньтуне при поддержке Китайского фонда Сун Чинг Линг и южнокорейской компании SK HOLDINGS, при участии Китайского центра обучения и обмена Фонда Сун Чинг Линг и China Media Group International Online, а также при содействии Нанкинского университета информационных наук и технологий, Нанкинского университета связи Китая и других университетов завершился Цзянсуский филиал Молодежного лагеря 2022 года Северо-Восточной Азии по устойчивому развитию.