Вчера «Водник» проиграл московскому «Динамо» — это было третье поражение нашей команды в регулярной части Чемпионата страныНа послематчевой пресс-конференции главные тренеры обеих команд отметили мощную поддержку болельщиков «жёлто-зелёных».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии