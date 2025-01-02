Следком выясняет обстоятельства смерти мужчины в Медвежьегорском районе

Следственный комитет Карелии начал проверку по факту гибели мужчины в Медвежьегорском районе. Напоминаем, 31 декабря местный житель отправился на рыбалку на реку Немину и не вернулся домой, после чего его родственники обратились в полицию.
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