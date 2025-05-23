Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Экипажи танков Т-90М уничтожили украинские опорники под Часовым Яром

Экипажи танков Т-90М уничтожили украинские опорники под Часовым Яром

В ДНР около города Часов Яр экипажи танков Т-90М «Прорыв», оказывающие огневую поддержку штурмовым подразделениям гвардейских Ивановского и Костромского парашютно-десантных полков, уничтожили опорные пункты украинских боевиков.

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