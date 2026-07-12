Пятьдесят ватт на полторы октавы: усилитель, который заменяет лампу Усилить радиосигнал — задача, каз.
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Пятьдесят ватт на полторы октавы: усилитель, который заменяет лампу Усилить радиосигнал — задача, каз.
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