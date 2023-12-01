Около 200 объектов принято после проведения реставрации в Москве с начала года

С января 2023 года из реставрации принято порядка 200 объектов. Об этом в ходе пресс-тура Информационного Центра Правительства Москвы сообщила заместитель руководителя Департамента культурного наследия столицы Юлия Логинова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии