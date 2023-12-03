Нелегалы допрыгались: Жизнь мигрантов в России сделают невыносимой

Samarium

Не должно быть мигрантов из Средней Азии и из Закавказья в России..... У них свои страны и свой суверенитет к которому они так яростно стремились.... вот пусть и трудятся у себя на родине, а к нам в Россию не лезут и не несут сюда свои порядки....