Нелегалы допрыгались. Жизнь мигрантов в России сделают невыносимой. Суть новой стратегии МВД в прямом эфире объяснил Дмитрий Кузнецов.
Нелегалы допрыгались: Жизнь мигрантов в России сделают невыносимой
Комментарии
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Samarium
Не должно быть мигрантов из Средней Азии и из Закавказья в России..... У них свои страны и свой суверенитет к которому они так яростно стремились.... вот пусть и трудятся у себя на родине, а к нам в Россию не лезут и не несут сюда свои порядки....
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13 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
ревизию выданных мигрантам паспортов России выданными им незаконно , надо начинать именно сейчас и не забудьте айзербайджанцев, которые в России давно куралесят по рынкам . А наглости у них поболее чем у цыган
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13 час.
Вениамин Маркуц
"проблема мигрантов" - такая проблема возникла в сфере низкоинтеллектуального труда . А где же в таком случае наши хвалёные безлюдные технологии, оставляющие тысячи неквалифицированных рабочих за бортом. Или всё это была простая телевизионная показуха. Вениамин Маркуц
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12 час.
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