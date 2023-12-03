Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Нелегалы допрыгались: Жизнь мигрантов в России сделают невыносимой

Нелегалы допрыгались: Жизнь мигрантов в России сделают невыносимой

Нелегалы допрыгались. Жизнь мигрантов в России сделают невыносимой. Суть новой стратегии МВД в прямом эфире объяснил Дмитрий Кузнецов.

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Комментарии
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Samarium
Не должно быть мигрантов из  Средней Азии и из Закавказья в России..... У них свои страны и свой суверенитет к которому они так яростно стремились.... вот пусть и трудятся у себя на родине, а к нам в Россию не лезут и не несут сюда свои порядки....
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13 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
ревизию выданных мигрантам паспортов России выданными им незаконно , надо начинать именно сейчас и не забудьте айзербайджанцев,  которые в России давно куралесят по рынкам . А наглости у них поболее чем у цыган
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13 час.
Вениамин Маркуц
&quot;проблема мигрантов&quot; - такая проблема возникла в сфере низкоинтеллектуального труда . А где же в таком случае наши хвалёные безлюдные технологии, оставляющие тысячи неквалифицированных рабочих за бортом. Или всё это была простая телевизионная показуха. Вениамин Маркуц
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12 час.

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