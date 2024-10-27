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  • Вад Кук
    Откупится у нас богатым можно всеОсужденного на 11...
  • Eduard
    Гнать её и артистрв надо.Те за денежки Озамы корячатся "солидарность" изображают!Харрис собрала "г...
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Собянин: в Москве реконструируют свыше 85 км набережных

Собянин: в Москве реконструируют свыше 85 км набережных

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В рамках многоступенчатого проекта благоустройства набережных Москвы-реки в столице реконструировали уже 50 набережных, рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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