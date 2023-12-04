Сотрудниками полиции Калмыкии пресечена деятельность организованной преступной группы, занимающейся распространением наркотических средств путем тайников

Сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Элисте и МВД по Республике Калмыкия, при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии, в ходе оперативно-розыскных мероприятий у одного из домов по ул.