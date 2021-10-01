Донбасс Сегодня

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Северная Корея оставила без ответа предложения США о диалоге

Северная Корея оставила без ответа предложения США о диалоге

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома, заявила, что США готовы обсуждать с Северной Кореей взаимно интересные вопросы, однако Пхеньян до сих пор не ответил на это предложение.

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