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Муниципалитет Виролахти в Финляндии исчезнет из-за закрытия границы с Россией

Муниципалитет Виролахти в Финляндии исчезнет из-за закрытия границы с Россией

Власти Финляндии столкнулись с проблемой, вызванной закрытием границы с Российской Федерацией. Согласно информации Yle, речь идет о возможном исчезновении муниципалитета Виролахти, который после закрытия границы опустел.

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