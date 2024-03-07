Муниципалитет Виролахти в Финляндии исчезнет из-за закрытия границы с Россией

Власти Финляндии столкнулись с проблемой, вызванной закрытием границы с Российской Федерацией. Согласно информации Yle, речь идет о возможном исчезновении муниципалитета Виролахти, который после закрытия границы опустел.
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