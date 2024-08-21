Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с помощью дропов

Мошенники стали использовать новую схему обмана граждан, в рамках которой они берут банковские карты в аренду у дропов (людей, с помощью счетов которых злоумышленники выводят украденные средства), чтобы выводить на них похищенные деньги.
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