Поймать удачу за хвост: что принесет ретроградный Юпитер в ноябре 2024

Осень постепенно подходит к своему завершению. Позади затмение и мощные суперлуния, а впереди — ноябрь, переход из осени в зиму, и звезды все еще не стоят на месте, а переходят из власти одной планеты к другой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии