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ВС РФ нанесли ответные удары по объектам в Киеве и Киевской области

Российские военные ночью нанесли удары беспилотниками по объектам в Киеве и Киевской области, а также по морскому судну в северо-западной части Черного моря.

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