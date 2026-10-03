ВС РФ нанесли ответные удары по объектам в Киеве и Киевской области

Российские военные ночью нанесли удары беспилотниками по объектам в Киеве и Киевской области, а также по морскому судну в северо-западной части Черного моря.
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